Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren değiştirilmeye başlandığını belirten uzmanlar, mevcut ehliyetlerin 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirileceğini ve her geçen sürenin vatandaşın aleyhine olduğunu söyledi. Uluslararası standartlara sahip olacak olan yeni sürücü belgelerinin diğer ülkelerde de kullanılabilirken yenileme için istenen belgeler ise biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve parmak izinden oluşuyor. Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinden alınacak sağlık raporunun yeterli olduğunu açıklasa da, uzmanlar göz, kalp-damar ve uyku sıkıntısı gibi hastalıkları olanların mutlaka tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alması gerektiğini söyledi.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Ehliyet yenilemesi için ilk öncelikle emniyetten randevu alınmalı. Daha sonra ise sağlık raporunun alınması gerekiyor. Hastaneler olarak bizler ehliyet alma ve yenileme ihtiyacı içinde olan vatandaşlara sağlık raporu verebiliyoruz. Kurumumuzda da bu işle görevli doktor ve uzman arkadaşlarımız var. Bu raporu almak ise, yarım saatin içerisinde tamamlanıyor. Ancak 5 sene gibi uzun bir süre var diye ertelememek ve işlemi son ana bırakmamak daha mantıklı. İlerleyen günlerde oluşabilecek yığılmalar ve son günlere bırakılması vatandaşlarımıza sıkıntı çıkarabilir. Aile hekimlerinden de verilen raporlar da geçerlidir. Ama orada bazen bir başka uzmanın görmesi gereken konularla ilgili olarak hastanemize gelen vatandaşlarımız oluyor. Mesela bir göz muayenesi gerekiyorsa, bunun bir uzman tarafından sağlık kuruluşlarında veya hastanelerde yapılması gerekiyor. Bu alınan raporlar 6 ay süre ile geçerli” dedi.

Ehliyet için sağlık raporlarında aile hekimlerinin veremeyeceği durumların da söz konusu olduğunu belirten Özkul, “Kalp-damar hastası olanlar ve ağır derecede uyku rahatsızlığı olanlar tedavileri tamamlanmadan sürücü belgesi için sağlık raporlarını alamayacaklar. Bunun ötesinde de görme bozukluğu var ise mutlaka bir göz doktorunun kontrolü altında tedavi gözlük veya lens ile tamamlandıktan sonra sağlık raporu verilecektir. Onun için ehliyet raporlarının hastanelerde alınmasında fayda vardır” şeklinde konuştu.

Bu sağlık raporlarının ehliyet alımlarında ve yenilemelerinde alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Özkul, “Ehliyet yenilemede de sağlık raporu şartının olması çok isabetli oldu. Çünkü uzun yıllar önce ehliyetini almış olan kişiler halen aynı ehliyetle araba kullanıyor. Gerekmedikçe bu kişilerin sağlık kontrolünden geçmemesi trafik için tehlike arz etmektedir. Bu uygulamayla birlikte düzenli aralıklarla yapılması planlanan sağlık raporu şartının yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indireceğine inanıyorum” dedi.

Emniyet yetkilileri ise sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31.12.2020 tarihine kadar, aile hekimliği, devlet hastaneleri ve özel hastanelerden alınacak sağlık raporu, iki adet biometrik fotoğraf, eski sürücü belgesi ve kimlik kartı ve bankalar aracılığı ile sürücü belgesi kart bedeli 15 liranın yatırılması yenileme işlemlerinin yapılmasına yetecek."