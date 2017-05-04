Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor. Yılbaşının ardından 153 lira seviyelerine kadar çıkan 24 ayar has altının gram fiyatı bu sabah 140,70 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'dan çeyrek altın fiyatı ise 232 liraya kadar geriledi. İşte en güncel altın fiyatları...

Gram altın 140 lira seviyelerinde



Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 140,70 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 140,70 liradan işlem görüyor.

Dün,142,03 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 142,5 liradan tamamladı.



Dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel düşüş eğilimini bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, saat 8:50 itibarıyla yüzde 1,30 azalışla 140,70 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,21 değer kaybederek 1.254,0 dolardan alıcı buluyor.