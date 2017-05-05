Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türk firmaları geliştirdikleri projelerle dünya havacılık devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde TÜSAŞ ve Boeing arasında 787 Dreamliner irtifa dümenlerinin üretimini öngören anlaşmanın ardından Boeing’in kabin havası filtreleme sistemleri de İTÜ tarafından geliştirilecek. Proje ile birlikte uçaklarda kabin içi hava kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Boeing Türkiye Genel Müdiresi Ayşem Sargın, 70 yıldır güçlü bir ilişki içerisinde oldukları Türkiye’de TÜSAŞ, THY Teknik, Havelsan, Aselsan ve Kale gibi dünya markası sanayi şirketleri ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Türk tedarikçileriyle yıllık iş hacminin 160 milyon doları geçtiğine dikkat çekti. Sargın “Boeing’in hâlihazırda Türkiye’deki tümticari uçak programları için çalışan tedarikçileri bulunmakta. Bu sayının önümüzdeki yıllar içerisinde, mevcut ve potansiyel tedarikçilerimizle daha güçlü bağlantılar kurdukça büyümesini umuyoruz. Bu uzun vadeli çabanın ilk adımlarını geçen sene İstanbul’da Boeing tedarikçi zirvesinde SAHA iş birliğiyle gerçekleştirdik. Yakın zamanda Türk üniversitelerindeki yeni teknoloji geliştirme projelerimizi de duyuyor olacaksınız. Şu anda İTÜ ile birlikte kabin havası filtreleme sistemi üzerinde çalışıyoruz. Üniversitelerle iş birliği içerisinde olacağımız yeni projelerimiz geliyor. Hepsi gelecek teknolojileri kapsamında. Bu projeler aracılığıyla, Türkiye Boeing’in teknolojik gelişimine katkıda bulunurken şirketimiz Türkiye’deki üstün mühendislik yeteneğimizden yararlanıyor” diye konuştu.

200 UÇAKLIK SİPARİŞ

Türkiye’nin Boeing için çok önemli bir pazar olduğunu ifade eden Sargın “Son 6 yılda Türkiye’deki hava yolları şirketleri Boeing’e 200 adetten fazla ticari uçak siparişi verdiler. Müşterilerimize, hava yolları şirketlerine ve “Peace Eagle” ve Chinook gibi platformlarda savunma tarafındaki partnerlerimize minnettarız. Türk sanayiinin kalite, yüksek güvenlik standartları ve fiyatları açısından bu teklif süreçlerindeki başarı oranı beni gururlandırıyor” dedi.

Üçüncü havalimanı kilit rolde

Üçüncü havalimanının Türkiye’nin sivil havacılıkta büyümesine büyük katkı sağlayacağını belirten Ayşem Sargın “Bu proje Türkiye’nin doğal bir merkez olmasında kilit bir rol oynayacak. Üçüncü havaalanı ile ilgili İstanbul yeni havaalanı yönetici ve geliştiricisi IGA ile Teknik Destek Anlaşması imzaladık. Bu anlaşma kapsamında Boeing alt kuruluşu Jeppesen TAAM (Total Airport and Airpspace Modeler) çözümü ile IGA ve DHMI’ye destek verecek. Bu grup havaalanı operasyon optimizasyon programlarının ve operasyonel uygunluk planının geliştirilmesine yardımcı olacak” dedi.