Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Hükûmetin toplumun dezavantajlı kesimlerine sağladığı destekler katlanarak devam ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güner de vatandaşlara yapılan sosyal yardımların neler olduğuna dair soru önergesi verdi. Önergeyi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya cevapladı. Muhtaç ailelere konuttan kömüre, gıdadan sağlık yardımına kadar çok sayıda sosyal yardım sağladıklarını söyleyen Bakan Kaya “Yoksul ve muhtaç vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyoruz. 2016 Kasım dönemi itibarıyla 33 bin 529 konuta ilişkin iş ve işlemler devam etmekte olup bunlardan 29 bin 271’i hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir” dedi.

619 bin haneye gıda yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fon Kurulunca ihtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyim ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına periyodik pay tutarında kaynak aktarılıyor. Bakan Kaya, aktarılan kaynaktan 2016 Eylül dönemi itibarıyla yaklaşık 619 bin 487 hanenin faydalandığını kaydetti.

2 milyon eve kömür

Hükûmet, 2003’ten itibaren SYD Vakıflarınca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere hane başına yıllık yarım ton kömür desteğinde bulunuyor. Ailelere bedelsiz olarak evlere teslim edilen kömür yardımı ile ilgili Bakan Kaya “Kömürün ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı valiliklerin sorumluluğunda SYD ve Vakıflar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede 2015’te 2 milyon 139 bin 667 haneye kömür yardımı yapıldı” bilgisini verdi.

Yardımlar tek merkezde

Bakan Kaya, sosyal yardım faaliyetlerini sosyal yardım alanında çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile yakın bir iş birliği ile yaptıklarını hatırlatarak “Bütün sosyal yardımlar tek bir veri tabanında toplandı. Buradaki bilgilerin yerel yönetimler ve Türk Kızılay’ı ile paylaşımı için kanuni altyapı oluşturuldu. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından bu kurumlarla veri paylaşımının başlaması bekleniyor” dedi.