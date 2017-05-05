İstanbul Kapalıçarşı'da 141,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,50 liradan, 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 947 liradan, 125,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132,50 liradan, 910 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 929 liradan, 455 liradan alınan Yarım Ziynet 465 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
05.05.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,50 lira oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Çeyrek altın,
470603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/470603.aspx
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