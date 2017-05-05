Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı ile Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metro hattının sözleşmesinin imza töreni belediye binasında gerçekleştirildi. İmza Törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’de katıldı. 2020 yılında hizmete açılması planlanan 2 milyar 342 milyon maliyetinde iki yeni hattın imzalarını yüklenici firmalar adına Burak Talu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan attı.

“2020 YILI İÇERİSİNDE HİZMETE SUNULACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş yaptığı açıklamada “İstanbul için çok önemli olan ulaşımda yeni katkı sunacak olan bir metro hattımızın burada sözleşmesini imzalamak üzere birlikteyiz. İstanbulumuza hayırlı olsun diyorum. İnanıyorum ki, inşallah 2020 yılı içerisinde hizmete sunulacak ve böylece insanlarımız İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna bölgelerinden rahatlıkla erişebilecek” dedi.

“3 İLÇEMİZİ YAKİNEN İLGİLENDİRİYOR"

Metro hatları hakkında bilgi veren Başkan Topbaş, “Şu anda ihalesini yapmış olduğumuz ve sözleşmesini imzalayacağımız hat esasında iki hattan oluşmakta. Biz öncelikli olarak şehir merkezinden başladık.Yoğun taleplere göre bu düzenekler seçilir, kurgulanır. En yoğunluk neredeyse, talep neredeyse oradan başlayarak dışa doğru gitmekteyiz. Burada iki tane hat var ki çok önemli. Bu iki hattımız Çekmeköy, Yenidoğan, Sancaktepe’nin içinde bulunduğu bölgede. Bu üç ilçemizi yakinen ilgilendiriyor” İfadelerini kullandı.

“Dünyada bu ölçekte metro yapan bir belediye yok”

İki hattın maliyetinin 2 milyar 342 milyon lira olduğu ifade eden Başkan Topbaş, “Dünyada bu ölçekte metro yapan bir belediye yok. Net olarak ifade ediyorum. Hedefleri bu kadar büyük olmuş metro yapan bir şehir yok. Net olarak söylüyorum. Biz, bir an önce kentin ulaşım sistemini çözmek için bu fedakarlığı yaptık ve çalışmalarımızı düzenledik. Bugün imza atacağımız bu iki hattın, toplam iki hat ama tek imza, tek ihale olarak verdiğimiz hattın maliyeti 2 milyar 342 milyon, yani eski hesapla 2 kat trilyon 342 milyon liralık bir yatırım bu” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA BİRKAÇ ŞEHİRDE İNSANSIZ BU SİSTEM ÇALIŞIYOR"

İnsansız sistem hakkında konuşan Başkan Topbaş, “Dünyada birkaç şehirde insansız bu sistem çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul. Bu insansız sistemin çalıştırılmasının testleri çok uzun sürüyor. Bazı şehirlerde 1 yıl, 11 ay, 8 aydan aşağı olmamak üzere. Çünkü öyle bir düzenek kuruyorsunuz ki saat gibi artık bir daha durdurma şansınız yok. Parklanma alanına gidişi de her şeyi de tamamen sistem otomatik çalışıyor. Çok denemeler yapıldığı için zaman zaman bazı gelişmeler mecburen ortaya çıkıyor” dedi.