Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Referandumla belirsizlik ortadan kalkarken yabancı yatırımcılar da güven mesajları verdi. AR-GE konusunda Çin’den sonra en büyük ikinci merkezi Türkiye’de olan Çin devi Huawei’nin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Robben Zeng “Türk ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha da iyiye gideceğini, daha stabil bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum” dedi. 2002 yılında Türkiye’de faaliyete başladıklarını, şu anda bin 500 çalışanı olduklarını ve bunların yüzde 90’ının Türk olduğunu dile getiren Zeng, bu ekosistem içerisinde 5 bin kişilik hedef kitleye ulaştıklarını belirtti. Zeng “Temel hedefimiz aslında ülkedeki bilişim sektörünün gelişimine de katkı sağlayabilmek” diye konuştu. 2009’da Türkiye’de açtıkları AR-GE Merkezi ile ilgili de bilgi veren Zeng, ”400’ten fazla AR-GE mühendisimiz var. 4.5G ve 5G alanındaki yazılım çalışmalarında Türkiye’ye ağırlık vermeye karar verdik. Türkiye’deki yazılım anlamında AR-GE merkezimiz yalnızca Türkiye’ye hizmet vermiyor. Ortalama 30 ülkeye yazılım anlamında destek veriyor. Ayrıca Türkiye’de 14’ten fazla üniversite ile iş birliğimiz var. Özellikle internet alanında büyük verilerin depolanması noktasında ve makine odaklı öğrenme konularında üniversitelerle iş birlikleri oldu” açıklamasını yaptı. 4.5G kullanımıyla ilgili de konuşan Zeng, Türkiye’nin büyük gelişme kaydettiğini söyledi. Zeng, “Türkiye’de BTK, 4.5G’de zaten çok büyük bir gelişme kaydetmişti. Bunun daha da artacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz 5G için de aynı şekilde” ifadesini kullandı. Türkiye’de 2016 yılı sonu itibarıyla cihazı ve SIM kartı uyumlu 4.5G abonelerinde mobil internet kullanım oranı 5,4 GB’a ulaşmıştı” dedi.

Huawei OpenLab Türkiye faaliyetLERİNE başladı

Huawei’nin Küresel OpenLab programının önemli bir parçasını oluşturan OpenLab Türkiye faaliyete başladı. ASAY Enerji, Quectel Türkiye, SadeLabs, Verisun ve 20’den fazla diğer yerel ortakla birlikte çalışacak olan OpenLab Türkiye, IoT, video (VR/AR), kamu güvenliği, akıllı şehir, akıllı ev vb.ler için yenilikçi çözümler sunmayı taahhüt ediyor.