Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Semih Bişgin KONYA - Referandumun ardından ekonomideki belirsizlik ortamı kalkarken, yabancı yatırımcıdan güven mesajları geldi. Türkiye’de sekiz fabrikası ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Unilever’in Dünya Başkanı Paul Polman, Türkiye’yi artık büyümekte olan ülkeler kategorisinde değil orta gelir seviyesine ulaşmış bir ülke olarak gördüklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptıkları Konya fabrikası ile son 10 yılın en büyük yatırımını Türkiye’de gerçekleştirdiklerini dile getiren Polman, “350 milyon avro yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz Yeni Konya Tedarik Köyü ile 1.500 kişiye istihdam alanı oluşturduk. Bu da Konya için 30 bin kişilik bir istihdam ekosistemi anlamına geliyor. Sadece son 10 yıl içinde Türkiye’ye 450 milyon avrosu fabrika yatırımı, 150 milyon kadar da marka ve pazarlama yatırımı olmak üzere toplam 600 milyon avro yatırım yaptık. Önümüzdeki dönem bu yatırımlarımızın geri dönüşü için çalışacağımız bir dönem olacak. Ancak Unilever olarak her yıl 2 milyar avro fabrika yatırımı yapıyoruz. Tek kalemde 350 milyon avro ve iki fabrikada ulaşılan 450 milyon avroluk rakam hiç küçümsenecek bir ölçek değil. Şu anda 20 fabrika inşaatımız dünyanın değişik bölgelerinde devam ediyor. Bunların 18-19’u gelişmekte olan ülkelerde. Sadece 1-2 tanesi gelişmiş ekonomilerde. Türkiye’de 8 fabrikamız var. Eminim işimiz büyüdükçe ve kapasitemiz talebi karşılamakta zorlanmaya başladığında birkaç yıl sonra “Türkiye’de bir fabrika daha inşa etmeli miyiz” diye tartışmaya başlayacağız” dedi.

“Unilever açısından değerlendirildiğinde Türkiye pazarı, dünya geneli ortalamamızın çok üzerinde çift haneli rakamlarda büyüyor” diyen Polman konuşmasını şöyle sürdürdü: Avrupa’da bu büyüme daha da sınırlıyken, Türkiye özellikle büyüme anlamında başı çeken ülkelerin başında geliyor. Son 8-9 yılda Türkiye’deki işimizi ikiye katladık. Biz Türkiye’yi artık ‘gelişmekte olan ülke’ kategorisinde tanımlamıyoruz. Türkiye artık bir orta gelir ülkesi. Bu açıdan da birçok fırsatları bünyesinde barındırıyor. Bölgenizdeki jeopolitik sıkıntılara rağmen, gelecek için son derece avantajlı bir konumdasınız. Avrupa ekonomisinde iyileşme yavaş da olsa gerçekleşiyor; bu durum Türkiye’ye yarayacaktır. Afrika pazarlarına erişim konusunda herkesten bir adım öndesiniz. Geçmişten günümüzde hem ülke içindeki hem de uluslararası bütün parametreler değerlendirildiğinde, Türkiye’de olmamak, Türkiye’de yatırım yapmamak diye bir şey söz konusu değil.







Petkim net kârını yüzde 141 artırdı

Bir önceki yılı rekor kârla kapatan Petkim, yeni bir rekora daha imza attı. 2017 yılının üç aylık finansal sonuçlarını açıklayan Petkim, bir önceki yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 141 oranında artırarak 359 milyon TL’ye yükseltti. Aktif büyüklüğü ise yüzde 16 artışla 7 milyar 292 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin net satışları ise aynı dönemde yüzde 59 artışla 1,1 milyar TL’den 1,7 milyar TL’ye çıktı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde edilen başarının temelinde, operasyonlarını verimli bir şekilde gerçekleştirmelerinin yanı sıra piyasa koşullarını doğru yönetmelerinin yer aldığını belirtti. Bu başarının sürekliliğini sağlamak için insan ve teknolojiye yatırım yapmaya başladıklarını ve uzun soluklu kurumsal bir dönüşüm programı olan ‘Petkim Benim Programı’nı hayata geçirdiklerini kaydeden Mammadov “Petkim’in deneyimli ve başarılı insan kaynağının sahiplendiği bu programla, katma değer oluşturan projeleri büyük bir süratle hayata geçirme fırsatına kavuştuk. Ulaştığımız her başarıyı sadece Petkim’e değil, güçlü bir Türkiye’nin kurulmasına verilen büyük destek olarak değerlendiriyorum” dedi.