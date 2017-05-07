Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Doğu Karadeniz de, Arap turistlerin akın ettiği yerler arasında öne çıkıyor. 2010 yılında Doğu Karadeniz’e 30 bin civarında turist gelirken, bu sayı 2016’da yarım milyonu aştı. Sadece bu bölgenin 2023 hedefi, 2 milyon turiste ulaşmak. Bu amaçla Rize’de, 1. MENA Ülkeleri Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi yapılacak. 10-14 Mayıs’ta arası düzenlenecek zirvede, hedef ülkelerden yaklaşık 250 acente, basın, sosyal medya temsilcileri ve iş adamları Türkiye’de ağırlanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katılması beklenen zirvede, turizm yatırımcıları ile güçlü ticari bağlar kurulacak.