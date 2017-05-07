Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün tercüme hizmetleri pazarının büyüklüğü, dünyada 40 milyar dolar seviyesinde. Sektörde geçen yıl, yaklaşık yüzde 6,5’luk büyüme yaşandı. Türkiye rakamlarını açıklayan Protranslate.net Kurucu Ortağı Kerem Kalkancı “Bizim ülkemizde tercüme sektöründe çalışan kişi sayısı 50 bini aştı. Geçen yıl tercümeye 220 milyon dolar harcadık. Bu sektörün her yıl yüzde 10 büyümesi öngörülüyor. Türkiye’de serbest ve esnek çalışma kültürü henüz tam benimsenmemiş olduğu için, aslında bu rakamlar küçük. Gelişmeye ve istihdama her zaman açık dil hizmetleri sektörü, yeni iş kurmak için en parlak fikirler arasında gösteriliyor” dedi. Türkiye’de en çok çevirisi yapılan dillerin başında İngilizce’nin geldiğini dile getiren Kalkancı; onu Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça’nın takip ettiği bilgisini verdi.

Son yıllarda bilgisayar destekli çeviri programlarının arttığını hatırlatan Kalkancı, “Bunlar istenilen seviyede değil. Çünkü tercümeler kelime kelime çevrilebilecek içerik tipleri değil ve dil kullanımıyla ilgili bazı nüans ve bölgesel kullanım farklılıklarının göz önünde bulundurulması gerekiyor” diye konuştu.