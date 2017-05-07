Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege'nin gözde turizm adaları olan Cunda, Gökçeada ve Bozcada ile Marmara'nın önemli turizm merkezi Avşa Adası'nın, 19-21 Mayıs'taki 3 günlük tatili yüzde 100 dolulukla geçirmesi bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu yıl cuma gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesi, 1 Mayıs'ta olduğu gibi 3 günlük tatil fırsatı oluşturdu.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde turizm merkezlerinden olan Avşa, Cunda, Gökçeada ve Bozcaada'daki turistik tesislerde 1 Mayıs'la birleşen hafta sonunda yer bulamayan tatilciler, günler öncesinden otel rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.

"Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesiyle 3 günlük tatil var"

Adalarda tatili arzulayanların talebiyle doluluk oranları yüzde 80'i aşarken, bölge tesislerinin 3 günü yüzde 100 dolulukla geçirmesi bekleniyor.Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin adaya geldiğini söyledi.

1 Mayıs ile hafta sonunun birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilde Gökçeada'da ciddi bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Çetin, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesiyle 3 günlük bir tatil daha var. Rezervasyonlar tamamlanmak üzere, burada tatilini geçirmek isteyenler geç kalmasın. Doluluk yüzde 90'ları geçti." dedi.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler ise yorucu geçen kış döneminin ardından başlayan yaz dönemi hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Tatilcilerin vazgeçilmezi Cunda



Tarihi yapıları, taş evleri, Arnavut kaldırımları, plajları ve ünlü restoranlarıyla ülkenin dört bir yanından, yurt dışından turist ağırlayan Cunda (Alibey) Adası'nda da kıştan çıkan turizmciler, mayıs ayında 3 günlük tatillerle oluşan yoğunluktan memnun.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, üç günlük tatilde adadaki tesislerin yüzde 100 dolulukla hizmet vereceğini söyledi.

Mayıs'taki yoğunluğu19 Mayıs'ta da göreceklerini ifade eden Özgültekin, "Çok iyi denk geldi bu sene. Hem adada hem Ayvalık'ta bütün otelcilerimize bir can suyu olacaktır ve sezona da iyi bir hazırlıkla girmiş olacağız. Cunda Adası'nda doluluk oranları yüzde 80'i aştı ama bugünlerde tam dolululuk yakalanır. Ayvalık Belediyesi, misafirlerin rahat bir tatil geçirmesi için hazırlıkları aralıksız sürdürüyor. Üç günlük bayram tatilinde herkes çalışıyor olacak, ziyaretçiler de tatilini yapacak." diye konuştu.Avşa Adası'nın bağlı olduğu Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Avşa'nın her tatil dönemi gibi yine ilgi odağı olduğunu söyledi.