Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç savaştan ailesiyle kaçarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Suriyeli Abdüssettar es-Sattuf, severek izlediği “Diriliş Ertuğrul” dizisi oyuncuları Engin Altan Düzyatan ile Cengiz Coşkun’un mozaikten tablosunu yapmaya karar verdi. Türkiye’yi çok sevdiğini ifade eden Sattuf, “Ertuğrul Bey” ve “Turgut Alp”in tablosunu 24 bin mozaik kullanarak iki ayda yaptı. Sattuf “Ayrı ayrı her iki tablo 1 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinden oluşuyor” dedi. Suriyeli sanatçı, daha önce 3 aylık çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini yapmıştı. Suriyeli sanatçı bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağının yer aldığı 2,4 metre uzunluğunda, 1,6 metre genişliğinde mozaik tablo ile bir milyon 500 bin taş kullanarak Osmanlı padişahlarının mozaik tablosunu yapmıştı.