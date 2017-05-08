İstanbul Kapalıçarşı'da 140,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,40 liradan, 924 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 940 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 903 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 921 liradan, 450 liradan alınan Yarım Ziynet 460 liradan, 225 liradan alınan Çeyrek Ziynet 230 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
08.05.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,40 lira oldu.
Etiketler : Çeyrek altın,
471497 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/471497.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER