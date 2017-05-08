Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 140,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,70 liradan, 926 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 943 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 905 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 923 liradan, 452 liradan alınan Yarım Ziynet 462 liradan, 226 liradan alınan Çeyrek Ziynet 231 liradan satıldı.
Çeyrek altın 231 lira oldu
08.05.2017 - 17:55 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,70 lira oldu. 226 liradan alınan Çeyrek Ziynet 231 liradan satıldı.
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471592 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/471592.aspx
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