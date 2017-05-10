Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki en büyük savunma fuarından biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 13. defa kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Millî Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuara 50’yi aşkın ülkeden yaklaşık 800 firma katılıyor. Türk savunma sanayinin dünyaya açılan kapısı olan fuarda tamamen yerli imkanlarla geliştirilen silahlar da yerini aldı. Fuarın açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, savunma sanayiinde millî katkının 15 yılda yüzde 20’lerde yüzde 60’ler seviyelerine ulaştığını belirterek, projelerin büyüklüğünün 123 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Yerli firmaların tam 460 adet proje üzerinde çalıştığına dikkat çeken Yıldırım “Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında Türkiye’den 2 firma yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacak. Sektörün cirosu 10 yıl içerisinde 1 milyar liradan 20 milyar lira mertebesine ulaşmış durumda. 2002’de savunma sanayimizin ihracatı sadece 250 milyon dolar mertebesindeyken, bugün 1,7 milyar dolar seviyesine geldi” dedi. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Karada güvenlik güçlerimiz için Altay tankı, zırhlı araçlar, millî piyade tüfeği gibi savunma araçlarını başarıyla yaptık ve silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik birimlerimizin envanterine dâhil ettik. Hatta zırhlı araçlardan dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacını da karşılıyoruz. Tanksavarlar, seyir füzeleri, güdümlü roketler artık yerli teknolojiyle üretilir hale geldi. Denizde MİLGEM korvetinin, amfibi gemilerinin, denizaltı gemisinin ve botların inşaatı devam ediyor. Savunma sanayisindeki eğitim amaçlı Hürkuş uçağı, ATAK helikopteri, deniz karakol uçakları, Anka ve Bayraktar gibi insansız hava araçları savunma sanayi envanteri içerisinde yerini aldı. Uzaya gönderdiğimiz Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularımızla gücümüze güç kattık. Şimdi milli uzay ajansının kurulma aşamasındayız. Yerli haberleşme uydusunu da yine yerli kaynaklarla yapmak için çalışmalara başlamış durumdayız.” Uluslararası topluma da çağrıda bulunan ve teröre karşı çifte standartlı tutumun terk edilmesi gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım “Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz. Bakanları da hoş karşılamıyoruz. Kendi güvenliğimiz için istediğimizi aslında herkes için istiyoruz. Herhangi bir tehdit ülkemize ister içeriden, ister dışarıdan gelsin kimden nasıl geldiğine bakmaksızın gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fuar kapsamında önemli ticari anlaşmalara da imza atılacak. IDEF kapsamında İstanbul’da bulunan Pakistan Sanayi Bakanı Tenvir Hüseyin, ATAK helikopterinin alımı ile ilgili görüşmelerin sürdürdüğünü kaydetti. Türk firması STM de, Alman TKMS ile Endonezya Deniz Kuvvetleri için denizaltı inşa edecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat projelerinden birisi olacak anlaşma bugün imzalanacak.

Yavuz obüs sistemi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti. Yavuz obüs sistemi ilk defa IDEF’17’de sergileniyor.

yeni bir tank doğdu

FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalışma kapsamında geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tank KAPLAN MT, testlere hazır prototipi ile ilk defa IDEF 2017’de görücüye çıktı. KAPLAN MT, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, geniş mühimmat seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasında güçlü bir oyuncu olarak yer almaya hazırlanıyor.

ATAK simülatörü

ATAK helikopteri pilotlarının eğitimi için üretilen simülatörler, özel bir versiyonu ile görücüye çıktı. Çevrede bulunan elektrik direklerinden arazi yüksekliklerine kadar her şeyin gerçeğe uygun entegre edildiği simülatörde, genel kullanımın yanında, yaşanabilecek olumsuzluklar ya da kaza kırım durumunda pilotlara bunun üstesinden gelebilmelerine yönelik eğitimler verilecek.

Esnek mermi

Türk savunma sanayisi ürünü esnek mermi yolu, kendini ispatlamasının ardından genişleyen ürün ailesi ve rekabet gücüyle yurt dışı pazarlara açılmaya hazırlanıyor. ANOVA Mühendislik tarafından geliştirilen ve Aselsan tarafından kullanılan esnek mermi yolu ailesinin tüm üyeleri, ilk defa IDEF’te tanıtılıyor.



Kamikaze ‘drone’lar

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ, Türkiye’de ilk olan kamikaze ve gözetleme maksatlı otonom drone sistemlerini fuarda görücüye çıkardı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürünler, asimetrik harp, terörle mücadele ve güvenlik operasyonlarında kullanılacak. Yakın zaman içinde testleri tamamlanarak üretimlerine başlanacak “drone”lar, isimleriyle de dikkati çekiyor. İsimlerini, öz Türkçe savunmayı hedefleyen askerî ikonlardan alan “Alpagu”, “Kargu” ve “Togan”ın bu yıl göreve hazır hâle gelmesi planlanıyor.

Aselsan dev stant kurdu

Fuarda yaklaşık 5 bin metrekarelik stant açan Aselsan 317 ürün ve sistemini tanıtıyor. Aselsan’ın en dikkat çeken ürünleri arasında ise Korkut Hava Savunma Top Sistemi, HİSAR Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Sistemleri; son yıllarda artan “drone” tehditlerine karşı tasarlanan İHTAR “Anti-Drone” Sistemi; terör olaylarına karşı güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen Kamu Güvenliği Yönetim Sistemi yer alıyor.

Karayel-SU’yu tanıttı

Vestel’in yeni nesil insansız hava aracı Karayel-SU fuarda ziyaretçilerin beğenisini topladı. Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen Karayel’in silahlı versiyonu ihtiyaç makamlarından gelen talep üzerine üretilmiş ve yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede mühimmat entegrasyonu tamamlanarak geçtiğimiz yılın haziran ayında atışlı uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.