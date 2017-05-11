Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 15 Temmuz gecesi büyük bir acı yaşadı. Hainler ülkeyi ele geçirmek için darbeye kalkıştı. Gün ağarınca, yani 16 Temmuz’da, Kütahya’nın Zafer Meydanı’nda toplanan 10 bin kişiye seslenen Kütahya Seramik Onursal Başkanı Nafi Güral “Hainlere inat yatırıma devam edeceğiz. Ülkeme güveniyorum, yatırımlarımız peş peşe gelecek” diye söz verdi. Güral’ın yöneticileri bu sözü talimat bilip hemen çalışmalara başladı. 18 Temmuz günü planı yapılıp 8 Eylül’de temeli atılan fabrika ay sonunda üretime geçiyor. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral, 150 milyon lira yatırımla kurulan ve adına “15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası” denilen fabrikanın, ay sonunda faaliyete geçeceğini, 500 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Fabrikanın sözünü, babası Nafi Güral’ın 16 Temmuz’da, Zafer Meydanı’nda verdiğini söyleyen Güral “Kütahya’da 16 Temmuz’da 10 bin kişinin toplandığı demokrasi mitingi vardı. Zafer Meydanı’ndaki mitingde babam Nafi Bey bir konuşma yaptı. Nafi Bey, hem moral motivasyon hem de ülkeye olan inancının bir ifadesi olarak ‘Yatırımlar peş peşe ülkemize gelecek. Biz de yatırım yapacağız. Hemen bir seramik fabrikasının temelini atacağız. 500 kişiyi de orada çalıştıracağız. Bunun sözünü veriyorum’ demişti. Biz 18 Temmuz günü kolları sıvadık. 8 Eylül’de temeli attık. Ay sonunda fabrika hazır. Allah nasip ederse fabrikayı üretime alacağız ve 500 arkadaşımıza orada istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomisine katma değer sağlamak için yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Güral “Bu yıl ben ve benimle birlikte Kütahya’da çalışan 5 bin arkadaşım, katma değer oluşturabilmek için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin anısı hep yaşayacak

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ülkenin her yanında canları pahasına direniş gösterenler unutulmasın diye yeni üretim tesislerine ‘15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası’ adını verdiklerini söyleyen Güral “Henüz hizmete açmadan bu fabrikanın kapasitesini yüzde 50 artıracak yeni anlaşmayı da geçen ay ortasında imzaladık. Allah nasip ederse yeni arkadaşlarımızın çalışacağı bu projeyi de hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Üretim başlayacak sonra kapasite artacak

Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulan ve firmanın teknik granit seramik üretim kapasitesini artıracak “15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası” için 150 milyon liralık yatırım yapıldı. 44 bin metrekare kapalı alana ve yılda 7,5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesisle, Kütahya Seramik’in yıllık toplam üretim kapasitesi 33 milyon metrekareye, toplam kapalı alanı da 270 bin metrekareye çıkacak.