Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rusya ile kara yolu taşımacılığının yeniden başlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki geçiş belgelerinin 16 Mayıs’tan sonra kullanıma açılacağını söyledi. Bakan Arslan “İkili taşımalar için 8 bin, frigorifik (soğutma üniteli) taşıtlar için bin, üçüncü ülke taşımaları için bin 500 ve transit taşımalar için 6 bin olmak üzere 2012’de belirlenen kota sayıları yeniden kabul edildi. 2015’te yaşanan uçak kriziyle bozulan ilişkilerimiz sebebiyle kara yolu taşımacılığında yaşanan geçiş problemlerini artık geride bırakıyoruz” dedi. Bu arada Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener “Rusya’ya yıllık 12 bin taşımamız vardı, uçak krizinden sonra 2016 yılında hiç taşıma yapılamadı. Geçen yıl Türk tırlarına yönelik uygulamalar sebebiyle taşımacılık Moldova, Belarus, Romanya ve Bulgaristan tırlarıyla gerçekleştirildi. Bu bizim kaybımızdı, artık bu kaybı gidererek eski günlere döneceğiz. Taşımacılık geçiş belgeleri ve izin prosedürü de, kriz öncesi döneme döndü, bu bizim için çok sevindirici. Bundan sonraki aşamada, iki ülke sürücülerine vizenin kalkmasını istiyoruz” diye konuştu.