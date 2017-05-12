Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları haftanın son günü de toparlayamadı. 1 aydır yatırımcısına kaybettiren altında son fiyatlar tablomuzda. Çeyrek altın fiyatları düne göre düştü. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 230.77 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 141,50 liradan satılıyor. Spot altının onsu ise 1228.00 dolar.



Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gram fiyatı 141,50 liradan işlem görüyor. Yaz aylarında düğün sezonunun başlaması ile altın piyasasından vatadandaş tarafından en fazla merak edilenler ise 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları oluyor. Kapalıçarşı'da 22 ayak bilezik fiyatı 129 lira çeyrek altın ise 232 liradan işlem görüyor...