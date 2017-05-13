Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anneler Günü dolayısıyla annelerini mutlu etmek isteyenlerin soluğu kuyumcu, çiçekçi, küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri, giyim ya da kozmetik mağazalarında alması, ekonomide hareketliliği artırıyor. Anneler Günü kapsamında kalp içine işlenmiş anne-çocuk kolye fiyatları 350 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Yeni doğum yapmış anneler için tasarlanan anne-bebek ayak veya el izi kolyeleri yaklaşık 400 liradan, “Annem” yazılı kolyeler ise ortalama 700 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. E-ticaret platformlarından sipariş edilerek adrese teslim edilen çiçeklerin fiyatları 25 liradan başlayıp 800 lirayı buluyor. Çiçekli, kalpli kekler veya meyvelerden oluşan buketler ise 30 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. İsme özel iyi dileklerin yazıldığı hediyeler de annesinin yüzünü güldürmek isteyenleri bekliyor. Bardaktan kaleme, tişörtten yastığa kadar isme özel hediye seçenekleri bulunuyor. Bazı e-ticaret siteleri de “Anneler Günü” kodu ile 50 ila 100 lira arasında sepette indirim sunuyor.

KAPALIÇARŞI’DA HAREKETLİLİK

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, bu yıl ramazanın mayıs sonunda başlaması dolayısıyla sektörde düğün sezonu hareketliliğinin de mayıs öncesinde başladığını belirterek, “Piyasalarda bu hareketliliğe geçen haftadan itibaren Anneler Günü hareketliliği de eklendi. Anneler Günü’nün öncesi ve içinde bulunduğu hafta, perakende mağazalarımızda ve Kapalıçarşı’da alışveriş için gelenler bir yoğunluk oluşturuyor. Sektör olarak Anneler Günü’nden çok büyük beklentilerimiz var. Yaklaşık olarak 100-200 milyon dolarlık satış bekliyoruz” dedi.

PERAKENDE İÇİN DOPİNG

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de yılbaşından sonra hediyelik için en çok harcamanın Anneler Günü’nde yapıldığını belirterek, bu günün kutlandığı hafta sonu hazır giyim, küçük ev aletleri ve kozmetik ürünleri satışında yüzde 100’e varan artışlar görüldüğünü kaydetti. 2016’nın Nisan ayında 42,5 milyar lira olan kredi kartı ile alışveriş miktarının mayısta 45,5 milyar liraya yükseldiğini, Babalar Günü’nün de olduğu haziranda yeniden 45 milyar liraya gerilediğini ifade eden Önce, “Mayıs aylarında kredi kartıyla işlem sayısında 10-12 milyon adetlik, harcama miktarı olarak ise 3 milyar liralık bir fark bulunuyor. Anneler Günü, yaza hazırlanan perakende için doping etkisi yapacak ve sezona çok daha moralli başlanacak” diye konuştu. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Önder Özpamukçu ise, Anneler Günü haftasında perakende satışlarında artış yaşanacağını belirterek, “Anneler Günü, perakende sektörü satışlarını yüzde 15-20 civarında artırır” ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK SATIŞLARI 3’E KATLANDI EN ÇOK kırmızı GÜL TERCİH EDİLİYOR

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şube Müdürü İsmail Demir, Anneler Günü nedeniyle Türkiye genelinde çiçek satışlarının yüzde 300 arttığını söyledi. “Bundan önce 100 koli satıyorsak şimdi 300-400 koli satış oluyor” diyen Demir, Anneler Günü’nde en çok ilgi gören çiçeğin kırmızı gül olduğuna dikkati çekti.