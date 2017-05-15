Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan teklifin yasalaşması hâlinde, trafik ve karayollarındaki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi birçok idari para cezasını, artık elektronik ortamda vatandaşlara göndereceklerini bildirdi. Ağbal “Böylece hem vatandaşlarımız hızlı ve güvenli bir şekilde tebligatlarını alabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak, hem de kamu idareleri posta masraflarından kurtulacak, 100 milyonlarca lira tasarruf edilecek. Bugün itibarıyla Elektronik Tebligat Sistemini kullanan 2 milyon 600 bin kişi var. Bunların 2 milyon 200 bini zorunlu, 400 bini de gönüllü. Sistemdeki kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. E-Tebligat’la, vatandaşlarımızın erken ödemeleri halinde yararlandıkları yüzde 25 oranındaki indirim haklarını kaybetme ihtimali de azalacak” diye konuştu.