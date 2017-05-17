Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye, 2016- 2017 mali yılında servis gelirlerini yüzde 16 artışla 8 milyar TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı. Nisan 2016-Mart 2017 dönemini kapsayan mali yılı sonuçlarına göre şirket son 7 yıldır kesintisiz çift haneli istikrarlı büyümesine devam etti. Vodafone Türkiye, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârını (FAVÖK) yüzde 30 artış ile bugüne kadarki en yüksek seviye olan 2.3 milyar TL'ye ulaştırdı.

1.2 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Vodafone, 31 Mart 2017 sonu itibarıyla son bir yılda 1.2 milyar TL'lik yatırım yaptı. Mobil abone sayısı ise 2016- 17 mali yıl sonu itibarıyla 22.8 milyona ulaştı. Mali yılda toplam 616 bin net abone artışı sağlayan şirketin 4.5G abone sayısı da yıl 9 milyonu aştı. Şirketin faturalı abone sayısı ise yaklaşık 1 milyon artışla 10.8 milyona çıkarken, Vodafone Türkiye'nin toplam bazının yüzde 47'sini faturalı aboneler oluşturdu.

GENİŞBANT BÜYÜYOR

Mali yılda 200 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit genişbant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 562 bine ulaştı. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2016-17 mali yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarak 400 petabyte'a yükseldi. Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Yarına Hazırım Platformu ile şirketlere hizmet veren Vodafone Türkiye, kurumsal servis gelirlerini 2016- 17 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artırdı.