Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu dönemde, servis gelirlerini geçen yıla göre yüzde 16 artırarak tüm zamanların en yüksek gelir seviyesi olan 8 milyar TL’ye çıktı. Şirket böylece son 7 yıldır kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı büyümesini de sürdürmüş oldu. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârını yüzde 30 artırarak, bugüne kadarki en yüksek seviye olan 2,3 milyar TL’ye ulaştıran Vodafone böylece sektörde FAVÖK’ünü en fazla artıran operatör oldu.

Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2017 sonu itibarıyla 1 yılda 1,2 milyar TL yatırım yapan şirket, mobil abone sayısını 22,8 milyona ulaştırdı. Net abone artışını 616 bin olarak gerçekleştiren şirketin 4,5G abone sayısı da 9 milyonu aştı.



İNTERNET KULLANIMI 2 KAT ARTTI

CEO’luk görevini Colman Deegan’ın yürüttüğü Vodafone’un sabit hizmetlerinde de 200 bin net abone artışı sağlandı. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2016-17 mali yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarak 400 petabyte’a yükseldi. Şirketin akıllı telefon penetrasyonu bu mali yılın sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 9 puan artarak yüzde 72’ye yükseldi.