Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akaryakıta çifte zam geldi.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, motorine 7 kuruş zam yapıldı.Benzinin litresi İstanbul'da 5,05 liradan 5,11 liraya, Ankara'da 5,10 liradan 5,16 liraya, İzmir'de 5,08 liradan 5,14 liraya yükselecek.Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 4,37 liradan 4,44 liraya, Ankara'da 4,42 liradan 4,49 liraya, İzmir'de 4,39 liradan 4,46 liraya çıkacak.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Benzinin litresinde en son 5 Mayıs'ta 7 kuruş, motorinin litresinde de aynı gün 10 kuruş indirim yapılmıştı.

"TAVAN FİYAT GERİ DÖNMELİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Benzine ve motorine zam yapılmasına bir anlam veremiyorum. Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geri dönülmeli" açıklaması yaptı.