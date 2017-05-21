Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Çin ziyareti sonrası Tarihî İpek Yolu’nun yeniden canlanması ve Türkiye’nin ‘Orta Koridor’ projesinin hayata geçirilmesi kararı alınmıştı. Bu hamlenin ardından iş adamları, Türkiye-Çin arasında yeni pazar arayışlarını ile mevcut pazarlarını güçlendirme çalışmalarını hızlandırırken, patronların yakın dönemde İran, Moğolistan ve Hong Kong’a ticari ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor. 19-20 Haziran tarihlerinde Moğolistan’a bir ziyaret yapılması bekleniyor. Ülkede düzenlenecek iş forumunda Asya’da ekonomik iş birliği noktasında konular konuşulacak. Moğolistan, Çin ve Rusya arasında ekonomik koridor kurulmasına ilişkin geçtiğimiz dönemde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Moğolistan İş Konseyi ikinci forumunda kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş temsilcileri ve yatırımcıların bölgesel iş birliği, ticaret ve ekonomik kalkınma imkânları hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.

30 İŞ ADAMI İRAN’A AÇILACAK

Bir diğer önemli uluslararası iş ziyareti ise İran’a yönelik gerçekleştirilecek. İhracatçılar tarafından organize edilen ticaret heyeti İran’ın Başkenti Tahran ve Tebriz şehrine iş gezileri düzenleyecek. Ayrıca iki ülke girişimcileri de bir araya getirilerek iş görüşmeleri yapılacak. Heyette özellikle inşaat malzemeleri, mobilya, ev tekstili ürünleri ve makineleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtiliyor. Heyette 30 kişinin bulunması planlanıyor.

HONG KONG’DA BİR ZİRVE DAHA

Gelecek dönemde yapılması planlanan ziyaretlerden biri de Hong Kong’a yönelik olacak. Hong Kong Hükûmeti ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi 2016’nın Mayıs ayında Hong Kong’da ‘Kuşak ve Yol Zirvesi’ düzenlenmişti. Bunun ikincisi olan “vizyondan eyleme” temalı zirve de 11 Eylül’de gerçekleştirilecek. Zirvede üst düzey panel ve sempozyumlar yapılacak. Zirveye Hong Kong, Çin, ASEAN ülkeleri ile Yol ve Kuşak üzerinde olan büyük ekonomilerden önemli sayıda katılım sağlanması planlanıyor. Zirveye 48 ülke ve bölgeden 2400’den fazla katılım öngörülüyor. Türkiye’den yatırım proje sahipleri, hizmet sağlayıcılar, sanayici ve yatırımcıların da beklendiği zirvede özellikle finans, lojistik, denizcilik, denizaşırı yatırımlar gibi birçok konuda iş birliği imkânları ele alınacak.

İçeride de trafik sürecek

Uluslararası ticaret alanında bir organizasyon da Türkiye’de yapılacak. 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Rusya İstanbul Başkonsolosluğu, Rusya Ticaret Ataşeliği ve TİM iş birliğiyle Türkiye ve Tataristan arasındaki iş ve yatırım imkânları değerlendirilecek. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da görüşmeler yapılacak. Toplantıda hem ülkeyle ticaret yapmak isteyen Türk iş adamlarının soruları cevaplanacak hem de pazarda bulunan iş adamlarının problemleri dile getirilecek.