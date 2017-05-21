Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Üreticinin merakla beklediği Çay Kanunu Tasarısı’nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaş çayda referans fiyat belirlenmesi ve kuru çayın borsa dışında alım satımının yasaklanması gibi birçok önemli konuya odaklanması beklenen yasa tasarısı, TBMM’ye sunulmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Başbakan Yardımcısı Canikli bir soru önergesine verdiği cevapta; çay sektörünü düzenleyecek, üreticilerin mağduriyetlerini giderecek, haklarını koruyacak bir tasarı hazırlandığını söylemişti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, kalitenin sağlanması ve fiyat istikrarı için kuru çayın borsa dışında alım satımının yasaklanacağını belirtmişti. Tasarı ile; belirlenen fiyat altında çay alımı engellenecek. Paketleme ile ilgili belli bölgeler belirlenecek. Rize, Artvin, Bayburt, Trabzon gibi birçok şehir teknik olarak incelenecek. Çay kaçakçılığına yönelik yaptırımlar da ağırlaşacak.