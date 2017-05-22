Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOFAŞ çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo, Giulietta modelinde sunduğu özel ödeme seçeneklerini, otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 0 faizle 30 bin TL, 15 aya kadar vadeli ve eşit ödemeli kredi fırsatı, 2016 ve 2017 model Alfa Romeo Giulietta modellerine sahip olmak isteyen kullanıcılar için özel olarak sunuluyor. 2016 model otomobillerde yüzde 6 oranında nakit indirim desteği sağlanırken, kredi kullanmak isteyen müşteriler bu fırsattan da faydalanabiliyor. Ayrıca 2017 model Alfa Romeo Giulietta'larda, sunroof opsiyonu hediye ediliyor.