Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Marmara, Avşa, Cunda, Paşalimanı, Ekinlik, Gökçeada ve Bozcaada adalarında elektrik arızalarına karşı önemli bir projeyi hayata geçiriyor. ODTÜ Teknokent’te geliştirilen Denizaltı Robotu arızalara müdahale ederek elektrik kesintilerinin süresini kısaltacak. Söz konusu adalarda yaklaşık 30 bin civarında müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını, yaz aylarında bu sayının 300 bine ulaştığını belirten UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, kesintisiz enerji için yeni bir AR-GE projesi başlattıklarını söyledi. Gümüşlü “Denizaltı Robotu, UEDAŞ ekipleri tarafından uzaktan kumanda vasıtasıyla rahatça kontrol edilebiliyor. Üzerinde termometre, kısmı deşarj ve kamera bulunan cihaz üzerindeki verileri merkeze ileterek hat üzerinde oluşabilecek muhtemel arızaları yapılacak çalışmalarla önlemiş olacak. Robot, bakım onarım gibi daha başka fonksiyonel görevlerde de kullanılabilecek” dedi. Pilot Bölge Saha Test Çalışmalarını başarıyla tamamlayan Denizaltı Robo-tu’nun bu yılın sonunda kullanılmaya başlaması hedefleniyor.

Diğer AR-GE projelerine değinen Gümüşlü, “EPDK destekli 8 adet projemiz bulunuyor. ‘Otomatik Gerilim Regülatörü Projesi’, ‘Hibrit Haberleşmeli Ölçüm ve Kontrol Sistemi Projesi’ ile ‘Rekleftif Boya Uygulama Projesi’ isimli projelerimiz tamamlandı. Bunlara ek olarak 5 adet projemiz halen devam ediyor. Müşteri memnuniyetini odak noktasına koyan şirketimiz AR-GE çalışmalarına hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.