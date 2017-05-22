Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Geleneksel BT çözümleri yerini hızla “bulut” teknolojilerine bırakıyor. Gartner raporuna göre 2020’de ‘bulut’a geçiş 1 trilyon dolarlık BT harcamasını etkileyecek. Büyük veri, IOT, M2M gibi teknolojilerin temelinde yer alan bulut teknolojileri global oyuncular başta olmak üzere KOBİ’erin tercihi hâline geliyor. Türkiye’nin ilk yerli bulut altyapı ve servis sağlayacısı SkyAtlas da geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin bilişim giderlerini yüzde 50 azaltıyor. Sanal sunucu yerine “gerçek bulut” teknolojisini kullanan SkyAtlas ile bulut altyapı servisi kullanan müşteriler, sanal sunucu kiralama yükünden tamamen kurtulup, internet aracılığıyla oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreleriyle verilerine rahatça ulaşabiliyor ve aylık bazda değil, kullandıkları gün hatta kullandıkları saat kadar ödeme yapabiliyor. SkyAtlas CEO’su Levent Kocatürk bu hizmetle işletmelerin, özellikle maliyet, güvenlik, ulaşılabilirlik, kolay kurulum ve performans gibi avantajlardan yararlanabildiğine dikkat çekerek, “SkyAtlas olarak sanal sunucu kiralamanın oldukça ötesine geçerek sunucu, depolama, yedekleme, felaket kurtarma, ağ ve güvenlik altyapı hizmetlerini bir arada sunuyoruz. Bununla birlikte, patenti SkyAtlas’a ait olan ve Tübitak tarafından desteklenen ‘Canlı Dikey Ölçeklendirme Teknolojisi’ ile müşterilerimize kullandığın kadar öde imkânı veriyor. Böylelikle IT maliyetleri en aza iniyor. Özellikle KOBİ’ler için çok büyük bir fırsat olan bu teknoloji, bilişim giderlerini yüzde 50’den fazla düşürmeyi sağlıyor. Sunucularımızın tamamı Türkiye’de bulunuyor ve kullanıcılarımıza 7/24 Türkçe teknik destek servisi sunuyoruz” dedi.

Bölge ülkelere de çılmak istediklerini belirten Kocatürk “SkyAtlas olarak geçtiğimiz yıla kadar özellikle Türkiye pazarında faaliyet gösterdik. 2017 yılında ise rotamızı bölgemize de çevirdik ve öncelikli olarak, Orta Doğu, Afrika, CIS ve Doğu Avrupa bölgeleri ile ilgileniyoruz. Bu hedefimizin ilk adımını, iletişim ağları için telekom çözümleri, yazılım ürünleri ve hizmetleri sağlayan Defne Telekomünikasyon ile önemli bir iş birliği yaparak attık. Hedefimiz doğrultusunda, bölgemizdeki klasik veri merkezlerinin bulut dönüşümünde, onları hem servislerimiz hem de teknolojimizle desteklemek ve bu pazarlarda büyümek. Türkiye’nin gerçek bulut servis sağlayıcısı olarak yurtdışına açılmak önceliklerimiz arasında” diye konuştu.

“OpenStack platformunu kullanan ilk bulut servis sağlayıcısıyız”

Türkiye’nin ilk OpenStack tabanlı bulut servis sağlayıcısı olduklarını belirten SkyAtlas CEO’su Levent Kocatürk “OpenStack, Rackspace Cloud ve NASA tarafından geliştirilen, bulut bilişim (cloud computing) altyapısı olarak kullanılan bir açık kaynak platformu. OpenStack, hesaplama, veri depolama ve ağ gibi dağınık yapıda olan bulut bilişim teknolojilerini bütünleşik olarak sunuyor. Açık kaynak kodlu olması ve ücretsiz olarak kullanılması ile birlikte dünya çapında birçok firma ve yazılımcının katılımıyla her geçen gün gelişiyor. Biz SkyAtlas olarak Türkiye’nin ve MENA Bölgesinin OpenStack platformunu kullanan ilk bulut servis sağlayıcısıyız. Bu bizim için oldukça önemli ve değerli. Bu sayede ülkemizde ve bölgede OpenStack üzerinde iş yapmak isteyen firmalar bizimle irtibata geçmeye başladı ve bu durum bölgemize dönük planlarımızı daha da hızlandırmamıza neden oldu. OpenStack platformu, sanal sunucu kiralamanın oldukça ötesine geçerek sunucu, depolama, yedekleme, felaket kurtarma, ağ ve güvenlik altyapı hizmetlerini bir arada sunmanızı sağlıyor” dedi.