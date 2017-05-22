Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruşluk zam beklendiğini açıkladı. Açıklamada ''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir'' denildi.
Motorine zam bekleniyor
22.05.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Motorin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Etiketler : Motorin,
475682 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/475682.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER