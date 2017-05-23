Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), yerel dilde ’özgürlükler ülkesi’ anlamına gelen Uzakdoğu Asya ülkesi Tayland’da uçtuğu destinasyon sayısını arttırmaya hazırlanıyor. Başkent Bangkok’a haftada düzenlediği 14 seferle 2016 yılında 325 bin yolcu taşıyan THY, bu kez de Tayland’ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket’e uçacak. Yaz sezonu için çalışmalarını sürdüren THY, 17 Temmuz’da Phuket’e gerçekleştireceği ilk uçuş öncesi geçtiğimiz günlerde yeni uçuş noktası için rezervasyon kabulünü başlattı.

VİZESİZ SEYAHAT DÖNEMİ TURİZMİ CANLANDIRDI

Türkiye ile Tayland arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlere ilişkin bilgiler veren THY’nin Bangkok Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, Bangkok’a günde iki ve haftada 14 sefer gerçekleştirdiğini dile getirdi. 2012 yılında iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasıyla mevcut hatta seyahat eden yolcu sayısında ciddi artış yaşandığını kaydeden Tuğcu, “Trafik, vizelerin kaldırılmasıyla ciddi şekilde artmaya başladı. Tayland çok ciddi 70 milyonluk ciddi bir nüfusa sahip ama pasaport sahibi oranı yıllar içinde gelişmeye başladı. Bundan 6-7 yıl önce sadece 4-5 milyon kişide pasaport varken şu anda 15 milyona yakın pasaport var. Orta sınıf gelişmeye başladıkça seyahat kültürü gelişen bir millet. Avrupa’ya çok ciddi bir ilgi duyuyorlar. 2012 itibariyle Türkiye’ye de çok ciddi şekilde talep oluşmaya başladı. Bu gelişim tamamen vizelerin kalkmasıyla oluşan bir durum. Vizelerin kalkmasıyla Tayland seferleri 14’e çıktı. Kasım itibariyle kış sezonunda ilk kez günde iki sefer noktasına geldik” diye konuştu.

2017’DE YÜZDE 23’LÜK KAPASİTE ARTIŞI

Tayland’ın yolcu potansiyeli bakımında büyük bir pazar olduğunu dile getiren Tuğcu, “2016 yılında Tayland pazarında yaklaşık 325 bin yolcu taşıdık. 2017 yılında yaklaşık yüzde 23 kapasite artışı mevcut. Çünkü Saygon’a giden yolcularımız Hanoi’nin Haziran 2016’da açılmasıyla Saygon-Hanoi üzerinden uçmaya başladılar ve Bangkok iki direkt sefer haline geldi. Bu kapasite artışıyla ciddi bir büyüme öngörülüyor. 2016’da 325 bin yolcu planlanan. Burada çok ciddi bir Türkiye pazarı var” değerlendirmesini yaptı.

TOPLAM YOLCU PAZARINDA YÜZDE 33 BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

2016’nın Türkiye için zor bir yıl olduğunu ancak 2017’nin olumlu seyrettiğini ifade eden Tuğcu, Nisan ayında Türkiye pazarı için yüzde 90 oranında artış yaşandığını ve özellikle Kapadokya, Pamukkale, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi yerlere Taylandlıların ilgi duyduğuna dikkati çekerek, “Pazar büyümeye devam ediyor. Türkiye tanıtımı da büyükelçiliğimizin aracılığıyla sürüyor. Yeni noktalarla beraber Türkiye pazarı ciddi şekilde büyüyecek. Takribi olarak da geçen seneye toplam yolcu pazarında göre yüzde 32-33’lük büyüme öngörüyoruz” dedi.

17 TEMMUZ’DA PHUKET’E İLK TARİFELİ SEFER

Yıl içinde ekonomi yolcularında yüzde 87’ye kadar doluluk oranlarının yaşandığını aktaran THY Bangkok Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, yeni uçuş noktasının dünyaca ünlü turizm adası Phuket olacağını kaydetti. Tuğcu, “Bu sene Phuket’i açacağız. İstanbul’dan Phuket’e 17 Temmuz’da da ilk seferimiz gerçekleşecek. Haftada 4 frekans olarak başlıyoruz. Phuket çok önemli bir Pazar. Bütün uluslararası alanlar için çok güçlü bir Pazar. Bizim de çok iyi bağlantı sürelerimiz var. Avrupa’nın birçok noktasında, Frankfurt, Londra ve Paris gibi merkezlerden ciddi şekilde yolcu taşıyoruz. Satışlarımız başladı. Temmuz 17’de uçuşlarımız gerçekleşecek. Şu anda son derece pozitif bir rezervasyon eğrisi var. Gittikçe gelişiyor. Özellikle İstanbul ve Türkiye’den müthiş bir ilgi var. Vizelerin kalkmasıyla beraber hem Bangkok hem Phuket ciddi şekilde birleşerek, Avrupa’nın her noktasından şu ana kadarki rezervasyon eğrilerine göre Diyarbakır’dan Samsun’a, Ankara’ya kadar birçok noktasından rezervasyonlarımız mevcut. Seferler gayet olumlu gidiyor” ifadelerine yer verdi.

YURTDIŞINDAN DA TALEP YOĞUN

Yurtdışı yolcu profilinin de planlanan seferlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tuğcu, “Yunanistan özellikle çok ilgi duyuyor. Rusya için Phuket pazarı önemli. Rusya ve Ukrayna pazarından Phuket’e çok yolcu taşıyoruz. Güney Amerika’da Sao Paolo ve Bounes Aires’ten başlayarak, Türkiye’nin her yerinden, Avrupa ve Rusya’dan buraya yolcu rezervasyonları almış durumdayız. Açılmasıyla beraber bu pazarın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.