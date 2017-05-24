Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan yaklaştıkça, temel gıda ürünlerinde peş peşe spekülasyon söylentileri çıkmaya başladı. Kırmızı et, bakliyat, ekmek, peynir gibi fiyatlarda fiyat artışları sıkça dile getirilmeye başlandı. Üretici ve sektör temsilcileri ise bu ürünlerde zammı gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken, fiyatların talep dolayısıyla perakendeci tarafından artırıldığını dile getiriyor. Tüketicilerin hakkını aramasında yol göstermesiyle tanınan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “70 ürün belirledik, fiyatlarını aldık. Bunlar arasında kırmızı ve beyaz et, sucuk, peynir, zeytin, bakliyat, yemeklik yağ çeşitleri gibi en fazla tüketilen ürünler bulunuyor. Bunların fiyatlarında beklenmeyen ve spekülatif artışları kamuoyuyla paylaşacağız. Tüketicinin korunması için bütün enstrümanları devreye alacağız” diye konuştu. Ramazan kolilerinin bu yıl 300-400 milyon liralık bir hacme ulaşacağının tahmin edildiğini, bu kolilerde son kullanma tarihi gelen ürünler bulunduğunu gördüklereni ifade eden Ağaoğlu, tüketicileri ambalaj ve tüketim tarihlerini dikkatli izlemeye davet etti.

10 gün önce fiyat tespiti

TBM’nin Piyasa İzleme Komitesi, ramazandan 10 gün önce büyük market zincirlerinde, en çok tüketilen 70 kalem gıda maddesinin fiyatlarını listeledi. Başkan Ağaoğlu “Fiyatları günlük takip edeceğiz. Anormal ve gerekçesiz artışta kimsenin kuşkusu olmasın, kamuoyuna duyuracığız” dedi.

Satışlar 3’e katlanıyor

Başkan Aydın Ağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, ramazan ayında pek çok gıda maddesinin fiyatı artıyor. Özellikle pide, pastırma, sucuk hurma, zeytin, peynir, kuruyemiş ve tatlı çeşitlerindeki satışlar birkaç ay artıyor. Bu artışı gören fırsatçılar hiçbir ekonomik gereği yokken fiyatları yükseltiyor.

Zammı gören haber versin

Son günlerde ekmekte de zam tartışmaları yaşandığını hatırlatan Aydın Ağaoğlu “Ekmeğe zammın konuşulması pide fiyatlarını da tetikleyecek. Bu ay temel gıdaya zammın akla dahi getirilmemesi gerekiyor. Tüketicilerden, zam yapanı bize bildirmesini istiyorum. Spekülatörle savaşalım” dedi.

Kolilerdeki bozuk ürün

Geçen yıllarda bazı marketlerin kolilerinde bozuk, son kullanma tarihi gelmiş, ambalajı patladığı için sağlıksız hale gelmiş ürünlere rastladıklarını söyleyen Aydın Ağaoğlu “Ramazan kolilerini hediye edenler birkaç kutuya baksın. Bunları alanlar da bozukluk varsa bildirsin” ricasında bulundu.