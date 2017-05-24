Firmanın Türkiye ofisi tarafından İstanbul’da düzenlenen yarışmada, Türkiye’nin en iyi asansör ve yürüyen merdiven firmaları törenle ödüllerini aldılar. Yarışmada, 5 ayrı kategoride toplam 16 ödül verildi. Liftinstituut CEO’su Albert-Jan van Ommen “Bu yıl ilk defa İstanbul’da düzenledik ve bundan sonra geleneksel hâle getireceğiz. Yakın zamanda Türkiye’yi Orta Doğu’nun yatırım merkezi hâline getirmeyi planlıyoruz ve bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Hollandalı asansör devi Türkiye’yi seçti
24.05.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asansör ve yürüyen merdivenleri denetleyen Hollandalı Liftinstituut, her yıl yurtdışında gerçekleştirdiği ‘Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması’nı bu yıl Türkiye’ye taşıdı.
Etiketler : Hollanda,asansör devi,Liftinstituut,
476330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/476330.aspx
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