Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmanın Türkiye ofisi tarafından İstanbul’da düzenlenen yarışmada, Türkiye’nin en iyi asansör ve yürüyen merdiven firmaları törenle ödüllerini aldılar. Yarışmada, 5 ayrı kategoride toplam 16 ödül verildi. Liftinstituut CEO’su Albert-Jan van Ommen “Bu yıl ilk defa İstanbul’da düzenledik ve bundan sonra geleneksel hâle getireceğiz. Yakın zamanda Türkiye’yi Orta Doğu’nun yatırım merkezi hâline getirmeyi planlıyoruz ve bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.