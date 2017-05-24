Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sambo, Mozambik'teki yatırım fırsatlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mozambiklilerin misafirperver ve iyi insanlar olduklarını dile getiren Sambo, "Eğer sizin eğitimli insanlarınız yoksa, sizi ağırlayacak, 'hoş geldiniz' diyecek insanlarınız yoksa geride kalırsınız." dedi.

Ülkesinde zengin doğal kaynakların yanı sıra uzun bir de sahil şeridi bulunduğunu anlatan Sambo, "Potansiyelimizi ortaya çıkarmaya ihtiyaç duyuyoruz, bu sebeple Türk yatırımcıların başımızın üstünde yeri var." ifadesini kullandı.

Sambo, tüm bu zenginliklerin değerlendirilebilmesi için teknik bilgiye, teknolojiye ve finansal sermayeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, yasal zemin açısından bakıldığında Mozambik'in yatırım için çok müsait ve hazır bir ülke olduğunu söyledi.

Yabancı yatırımcıların ülkenin gelecek 5-10 yılındaki gelişmeleri kolaylıkla hesap edebildiğini belirten Sambo, bu istikrarlı ortamın birçok ülkede olmadığını kaydetti.

"Türkler inşaat sektöründe önemli rol üstlenebilir"

Sambo, Mozambik'te çok fazla inşaat olmasına rağmen çimento fabrikası bulunmadığına dikkati çekerek, "Ülkede ilk olarak yapılması gereken işlerden biri çok sayıda çimento fabrikasının kurulması. Çimento fabrikası olmadan köprüyü, altyapıyı inşa edemezsiniz. Burada fazlasıyla kireç taşımız var fakat hala çimento için malzeme ithal ediyoruz. Türkler özellikle inşaat sektöründe önemli rol üstlenebilir. Bu alanda size ihtiyacımız var." diye konuştu.

Mozambik'e 50 farklı ülkeden yatırımcı geldiğine işaret eden Sambo, "Avrupa ve Ortadoğu pazarına Türkiye ile beraber girebiliriz." dedi.

Ülkedeki yatırım fırsatları

Sambo, Türklerin uzun süredir ülkede yatırım yapanlar sıralamasında ilk 10'da yer aldığını bildirerek, "Türkiye ile ilişkilere çok önem veriyoruz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında iki ülke arasındaki yatırımları arttıracak, destekleyecek bazı anlaşmalar yaptık." diye konuştu.

Mozambik hükümetinin tarım, altyapı, enerji ve turizm gibi dört alanda yatırımlara öncelik tanıdığını ifade eden Sambo, Mozambik ekonomisinin tarıma dayalı olmasından dolayı tarım ve tarım ürünlerini işlemenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Sambo, "Şu anda fakiriz ve fakir olduğumuz için ağlayabiliriz fakat ağlamanın bir anlamı yok. Afrika kutsanmış çünkü gıda kalitesinin önemli olacağı yeni dünyada hala çok büyük bir potansiyele sahip. İnsanların yemeye ihtiyacı var, organik ürün yemeye ihtiyacı var, bu sebeple tarım ürünlerini işleme birinci öncelik." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki altyapı yatırımlarının da değerlendirilebileceğine işaret eden Sambo, haberleşme ve iletişim sektörlerinin yanı sıra havalimanı kurulması gibi alanlarda ciddi yatırıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sambo, enerji sektörüne yönelik ise şunları söyledi:

"Hidroelektrik gücü açısından 18 bin megavolt potansiyele sahibiz ve şu an sadece 200 ile 300 megavolt arası kullanıyoruz. Diğer bir enerji kaynağı kömürde ise 23 milyar tonluk görünür rezervimiz var. Aynı zamanda doğalgazımız da var. Enerji sektöründe Türkiye'nin tecrübelerinden de yararlanmak istiyoruz. Bu tecrübeyi gaz alanında değerlendirebiliriz. Özellikle sıkıştırılmış doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz alanlarında."

Sambo, turizm yatırımlarında özellikle kaliteli otellere ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Sambo'nun başkanı olduğu CPI adlı kuruluş, Mozambik'te yatırımların artması ve büyümesi için hükümet adına yatırımcılara yardımcı oluyor.