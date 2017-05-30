Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada gerçekleşen 1,5 milyon tondan fazla balın yüzde 30,6’sının Çin’de üretildiğini, Türkiye’nin ise yüzde 6,85’lik pay ile ikinci sırada yer aldığını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, bal üretiminde Türkiye’yi ABD, İran ve Rusya’nın takip ettiğini vurguladı. 84 bin 47 işletme tarafından 8 milyon kovanda 105 bin 727 ton bal üretildiğini söyleyen Bayraktar “Türkiye arıcılığa çok uygun ülke. Bitki örtüsü çeşitliliğe imkân veriyor ama hâlâ kovan başına bal verimi, 13,4 kilogram seviyesinde. Çin’de bu rakam 50,1 seviyesinde” diye konuştu. Türkiye’nin 33 ülkeye bal ihraç ettiğini, bu ihracatın yüzde 81’ini ABD, Almanya ve Suudi Arabistan’a gerçekleştiğini anlatan Bayraktar “Bu ülkelerdeki payımızı artırmalıyız. Polen, propolis, arı sütü gibi katma değerli ürünler için de üreticiyi desteklemeliyiz” dedi.