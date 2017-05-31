Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Canikli, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in soru önergesine verdiği cevapta 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “FETÖ’ye finans desteği” sağladığı gerekçesiyle TMSF’ye devredilen veya fonun kayyum olarak atadığı şirketlerle ilgili bilgi verdi. Canikli, bu kapsamda 942 şirketteki kayyumluk yetkilerinin TMSF’ye devredildiğini veya TMSF’nin bu şirketlere kayyum olarak atandığını hatırlattı. Canikli, şöyle konuştu: Kayyumluk yetkileri Fona devredilen veya Fonun kayyum olarak atandığı holding sayısı 8 olup, (Naksan, Hasırcı, Boydak, Koza-İpek, Dumankaya, Kaynak, Akla, Akfel) bu holdingler bünyesinde toplam 234 şirket bulunmaktadır. Satışı yapılan şirket bulunmamaktadır. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 40,5 milyar TL, özkaynak toplamı yaklaşık 18,1 milyar TL, ciro toplamı 21,5 milyar TL olup, bu şirketlerde yaklaşık 44 bin 868 kişi istihdam edilmektedir.



KAYYUM MAAŞLARI

Nurettin Canikli, TMSF’ye geçen şirketlerdeki kayyumların aldığı maaşları da açıkladı. Canikli “Yöneticilere ödenen ücretler 2 bin ile 12 bin lira arasında değişmekte olup, bu tutarlar atanan kişinin görev aldığı şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödenir. Ücretler, TMSF’nin ilişkili olduğu Bakan tarafından belirlenmektedir” dedi.