Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Klima üretici ve satıcıları her yıl mayısta başlayan satışların bu yıl havaların serin olması nedeniyle hazirandan itibaren artacağını belirtiyor. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, küresel iklim değişikliklerinin etkisiyle son yıllarda mevsim geçişlerinin alışılmışın dışında çok ani olduğunu belirterek, genelde klima satışlarında mayıs ve haziranda serin havalar nedeniyle gerçekleşmeyen, ertelenen satışların temmuz ve ağustos aylarında yoğunlukla gerçekleştiğini gördüklerini ifade etti. Kullanıcılara “Klima satın alırken yaz aylarının yoğunluğuna yakalanmamak için erken harekete geçmekte fayda var” teklifinde bulunan Yönet, 2016 kayıtlarına göre split klima satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,5 artarak yaklaşık 800 bine ulaştığını, ticari klimada da geçen yıl yaklaşık 31 bin adetlik satış büyüklüğüne ulaşıldığını ifade etti. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi de, klimaların, ısıtma özelliği sayesinde artık 4 mevsim rağbet gören bir ürün statüsünde olduğunu, havaların ısınmaya başladığı şu dönemde başta Ege, Akdeniz ve Güneydoğu kentleri olmak üzere tüm Türkiye’den rağbet gördüğünü ifade ederek “Şu an artarak devam eden bir satış çizgisi var. Bu talebin haziran ve ramazan ayı ile birlikte daha da artacağını öngörüyoruz” dedi.