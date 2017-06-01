Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu dönemde iç hatlardan 2 bin 57 uçak gelirken 2 bin 79 uçak çıkış yaptı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, mayıs itibarıyla Antalya’ya gelen yabancı turist sayısında yaşanan artışın temelinde Rusya pazarının bulunduğunu belirterek “Rusların geri dönüşüyle mayısta geçen yıla göre yüzde 60’ın üzerinde yabancı ziyaretçi artışı oldu. 2016’ya göre gelen turist sayısı arttı ama hâlâ 2015 rakamlarına ulaşmış değiliz. Temennimiz sezon sonunda 2015 rakamlarını geçmek. Rusya pazarının geri dönüşü ne kadar güçlü olursa artış oranları da o kadar fazla olacaktır” dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da Rusya pazarındaki artışın devam ettiğini, Ukrayna’nın da geçen yıl olduğu gibi yükselen bir yıldız olduğunu dile getirdi. Avrupa pazarında hâlâ bir kayıp olduğunu söyleyen Duran “Avrupa pazarının ramazanın ardından biraz daha toparlanmasını bekliyoruz ama bu yıl tüm artışlar BDT pazarında olacak diye düşünüyoruz. Ben bu yıl Antalya’ya 8,5 milyon yabancı turist gelir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.