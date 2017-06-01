Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Açlık duygusuyla yapılan alışverişlerde senenin 11 ayında akla gelmeyecek gıda ürünlerini canınız çeker, normaldir. Ancak bu tür gıdaların çoğu dolaba kaldırıldıktan sonra tüketilmeden çöpe atılıyor” dedi. Ağaoğlu “Alışverişe çıkarken mutlaka liste yapın, liste dışına çıkmayın. Unutmayın ki bazı fırsatçılar ramazanı rant kapısı görüyor ve bayatlamış gıda maddelerini piyasaya sürüyor. Harcamalar hızla artıyor” dedi. Araştırmalar, ‘gereksiz’ harcamaların, sepetin yüzde 20’sine ulaştığını da gösteriyor.