Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir 3.55-3.60 bandında sıkışık bir seyir izleyen dolar/TL'de aşağı yönlü hareket sürüyor. Dolar 3.5230 ile 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Kur şu dakikalarda 3.53 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.97'den işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5390 lira, euronun satış fiyatı ise 3.9740 lira olmuştu.

Analistler, TL varlıkların euro/dolar paritesinin yükselişinden destek bulduğunu belirterek, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3.5530'un direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, paritenin 3.52'nin altına gerilemesi durumunda ise düşüş eğiliminin hızlanabileceğini ve 3.50'nin gündeme geleceğini söyledi.