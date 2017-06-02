Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SKG), ülke genelindeki 240 kaplıca tesisindeki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin kurum tarafından karşılandığını duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (işsizlere tanınan sosyal güvenlik hakkı) kapsamında bulunan kişilerin tedavi oldukları tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan işletme izni almış; Yalova’dan Kahramanmaraş’a, Bursa’dan Yozgat’a, Kırşehir’den Afyonkarahisar’a, Kütahya’dan Sivas’a ülkenin dört bir yanında hizmet veren 240 kaplıca tesisinin kapısı işsiz hastaların tedavisine ücretsiz olarak açıldı. SGK, tedavi bedelini ödediği kaplıcalarla ilgili bir duyuru yayınlayıp kaplıca listesini güncelledi. SGK, Mayıs ayı sonu itibarıyla güncellenen listede yer alan 240 tesisteki tedavi masraflarının karşılanacağını, diğer tesisler için herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildirdi.