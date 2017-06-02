Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dvorkoviç, Türkiye’den sos ve meyve suyu gibi ürünlerin yapımında kullanılmak üzere düşük hacimlerde domates ithal edilebileceğini söyledi.



Uygun fiyatlı Türk domatesinin işleme süreçleri için kullanılabileceğini belirten Dvorkoviç, “Ancak yüksek hacimlerde domates ithal edilmesi gündemimizde yok.” ifadelerini kullandı.



Konuya ilişkin istişarelerin yaz bitmeden tamamlanacağını kaydeden Dvorkoviç, “Bu konuda bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum.” yorumunu yaptı.



Rus hükümeti, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların tümünü kaldıran kararnameyi bugün yürürlüğe koydu.