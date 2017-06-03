Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerindeki Su Ürünleri Üretimini ve Verimliliğini Arttırma Projesi' kapsamında Su Ürünleri Ar-Ge Merkezi kurulması için çalışma başlatılmıştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 21 kente hizmet edecek olan tesis üretime hazır hale geldi. 500 metrekarelik bir alan içerisinde yer alan tesiste yem alma, büyütme ve anaç balıkların yer aldığı 96 tane havuz, kent merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Keban Baraj Gölü kenarında bulunuyor. Tesiste ilk olarak siraz, şabut ve sazan balıklarının üretimine başlanacak.



Ar-Ge ve üretim merkezi 21 ile hizmet verecek

2015 yılında inşaatına başlanan Su Ürünleri Ar-Ge Merkezinin üretime hazır hale geldiğini belirten Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, "Tesisimizde 45 gün içerisinde üretim faaliyetlerine başlanılacaktır. 500 metrekarelik hangar bir alan içerisinde bulunan tesisimiz, 96 tane çeşitli boyutlarda havuz bulunmaktadır. Bunlar yem alma yapılacağı, yavruların büyütüleceği ve anaçların yer alacağı havuzlardır" dedi.



Su Ürünleri Ar-Ge Merkezinin Elazığ'a 21 kilometre uzaklıkta olduğunu aktaran Özbay, "Tesisimiz, Sivas'tan daha doğuya doğru kamuya ait tek Ar-Ge birimidir. Biz bir Ar-Ge kuruluşuyuz. Bizim enstitümüzün var olma sebebi araştırma, geliştirme, faaliyetlerinde bulunmaktır. Bunun yanında tesisimizle birlikte artık üretime de giriyoruz. Yaptığımız tesisimiz yaklaşık 45 gün sonra canlıları bırakacağız. Doğu ve Güney Doğuda 21 il bizim görev sahamızda yer alıyor. Bu da Türkiye'nin iç sularının yüzde 65'ini bizim görev sahamız yapıyor. Artık bizim Ar-Ge'mizde bir üretim olacak" ifadelerini kaydetti.



Siraz, sabuk, sazan ve kerevit üretilecek

Merkezin 720 bin TL'ye mal olduğunu dile getiren Özbay, "Bunun 349 bin lirasını DAP Ajansı diğer kalan 371 TL'sini ise TAGEM karşıladı. Ar-Ge'mize mefruşatı, inşaatı, yolu, çevre düzenlemesi derken yaklaşık 1,5 milyon TL harcandı. Biz tesisimizde sadece Ar-Ge olmayı değil üretim yapmayı da hedefledik. İnşallah 45 gün içerisinde üretime geçeceğiz. İlk olarak başlangıçta siraz, şabut ve sazan balığı ile ilgili üretimlerin çalışmalarını başlatıyoruz. Alternatif tür olarak ta kerevit balığını üreteceğiz. Biz bu türleri üreterek doğrudan olmasa da dolaylı olarak ekonomiye büyük bir katkımız olacak" ifadelerini kullandı.