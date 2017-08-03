Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya’da 400 kilometrelik demir yolu hattı inşa eden Türk şirketi Yapı Merkezi, projeyi yarılayarak birinci fazda ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Denize kıyısı olmayan ve 100 milyon nüfusa sahip Etiyopya’yı Cibuti Limanı’na bağlayacak demir yolu hattının önemli bir kısmını üslenen şirket, şimdiye kadar onlarca tünel ve köprü inşaatını tamamladı. Projeyi iki aşamalı olarak hayata geçireceklerini belirten Yapı Merkezi Addis Ababa Mali İşler Bölge Müdürü Murat Öcal, “Toplamda yüzde 50’sini tamamlandı. Birinci aşamanın ise yüzde 83’ü hazır ve yapılan test sürüşünde Etiyopya tarihinde bir ilke imza atılarak saatte 100 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşıldı. Test sürüşüne Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn da katıldı” dedi.

Demiryolu hattında ilk test sürüşünün birkaç ay öncesinde yapıldığını belirten Öcal, projenin planlandığı gibi 2020 yılında bitmesini beklediklerini ve bütün hat tamamlandığında toplamda 12 tünel, 51 köprü, 14 üst geçit ve 1 alt geçit inşa etmiş olacaklarını söyledi.