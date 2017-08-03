Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bin megavatlık YEKA bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihale, bugün saat 11.00'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının E-Blok 1 No'lu toplantı salonunda, açık eksiltme usulüyle yapılacak.

İhalede dünya rüzgar pazarının yüzde 90’ını elinde bulunduran 8 şirket yarışacak. Rüzgar YEKA’sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı projesi için 8 rüzgar türbini üreticisi teklif verdi. Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.