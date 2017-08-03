Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün 143,6-144,6 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 143,9 liradan tamamladı.Gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel 143,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 960 liradan satılıyor.Dün günü yüzde 0,2 düşüşle 1.266,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.262,3 dolardan alıcı buluyor.AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi sakin seyrini koruduğunu aktararak, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin altın fiyatlarına etkisinin de sınırlı olabileceğini ifade etti.