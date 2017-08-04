Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda fiyatlarındaki düşüş, enflasyonda 6 ay sonra tek haneyi getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttığını açıkladı. Bu rakamlarla yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 10,9 seviyesindeydi. Tüketici fiyatlarında tek hanenin görülmesine rağmen üretici fiyatlarını gösteren ve önümüzdeki aylarda perakende fiyatları etkileyecek olan bu rakamın yüksek olmasının, yılın kalanında tek hanenin kalıcı olmasını zorlaştırdığı belirtiliyor.

GIDA VE ENERJİ UCUZLADI

Temmuz ayında gıda fiyatlarında yüzde 0.71 geri çekilme görüldü. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki kısmi düzelmenin desteğiyle gıda fiyat endeksinin temmuzda yüzde 0.6 düşmesini bekleyen analistler vardı. En fazla fiyat artışları, eğitim, ulaşım ve taşımada görüldü. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 14,34, ulaştırma yüzde 14,07, sağlık yüzde 12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

DOLAR ETKİLİ OLDU

Temmuz ayında, uluslararası anlaşmaların ve dolardaki düşük seyrin etkisiyle elektrik ve gaz sektörlerinde yüzde 1,57 düşüş gerçekleşti. Ham petrol ve doğalgaz yüzde 2,64, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 1,57 ve içecekler yüzde 1,31 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. Fiyatların en çok arttığı bölge, yüzde 11,68 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olurken, en düşük artış yüzde 8,92 ile Ankara bölgesinde görüldü.

Çok ciddi yapısal tedbirler geliyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun yeniden tek haneye gerilemesinin sevindirici olduğunu belirterek “Ben enflasyonun yıl sonunda da tek hanede olacağına, önümüzdeki yıldan itibaren daha makul bir patikaya, yüzde 7’nin altına ineceğine inanıyorum.” dedi. Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmininin yüzde 8,7 olduğunu hatırlatan Şimşek, “Yılı inşallah o düzeylerde, yüzde 9’un altında kapatırız. Enflasyonun tekrar tek haneye düşmüş olması önemli.” diye konuştu. Şimşek “Tüm süreçleri masaya yatırdık. Çok ciddi bir yapısal tedbir paketini hayata geçireceğiz. Kısmen birtakım adımlar attık, özellikle arz zincirine ilişkin birtakım teşvikler getirdik ama daha Hal Yasası’ndan tutun birçok boyutuyla yakında Gıda Komitesi’nde bu yapısal reformlara nihai şeklini vereceğiz.” dedi.



Döviz kurunun baskısı bitiyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bu yıl sonunda Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yıllık artış hızının tek hanede neticelenmesini beklediklerini belirterek “2018 yılında döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısının kalkarak, gıda fiyatlarında beklenen aşağı yönlü eğilimin katkısıyla yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.



Mazeretler ortadan kalksın

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyonda tek hanenin kalıcı olmasına çalıştıklarını söyledi. Zeybekci “Bu ay sivri biberden öbür ay limondan, bu ay şundan yükseldi gibi mazeretleri ortadan kaldırmak istiyoruz.” dedi. Zeybekci, gıda fiyatlarında oynaklığının azaltılmasının yanı sıra arzın artırılıp ucuzlatılması ve sektör yatırımlarının artırılması için çalıştıklarını söyledi.



MÜSİAD: Sektörel tedbir almak gerekiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, sıkı para politikasının devamı ve sektörel tedbirlerle enflasyonun yeniden düşüşe geçip, yıl sonu rakamlarında tek hanelere dönüleceğini tahmin ettiğini söyledi. Kaan “Bu rakamla 5 aylık çift hane dönemi son buldu. Fakat mevsimsel etkilerin ortadan kalkmasıyla yıllık enflasyonda bir miktar artış gerçekleşebilir. Yılın son çeyreğinde döviz kurlarında ciddi dalgalanma olmayacağı varsayımıyla, tek hanelerde kalıcılık sağlanacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.