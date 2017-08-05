Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank, geçtiğimiz yılın ilk yarısında 1 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşen net kârını, 2 milyar 228 milyon TL’ye taşıdı. Bankanın bilanço büyüklüğü de, 2016 sonuna göre yüzde 14,4 oranında artarak, 264 milyar 808 milyon TL’ye ulaştı. Referandum sonrasında artan güven ortamının ve ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmenin ülkemize olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin uluslararası ölçekte sahip olduğu olumlu yatırım algısının devam edeceğini belirterek “İlk yarısını geride bıraktığımız 2017 yılında makro göstergeler, Türkiye ekonomisi lehine bir hareketliliğe işaret ediyor. İmalat sanayisindeki üretim artışı, yılın ikinci yarısına pozitif bir başlangıç yapmamızı sağlarken, güçlü canlanmanın yaşandığı ihracat rakamlarımız da yükselişini sürdürüyor. Türkiye ekonomisi güçlü altyapısı ve istikrarlı yönetim anlayışıyla, bugüne kadar hiçbir süreçte sarsılmadı. Küresel gündemin en yoğun olduğu dönemlerde dahi, bölgesel bir oyuncu olarak güçlü bir profil çizdi ve iyi bir rol model oldu” şeklinde konuştu.

KOBİLER ÖNCELİĞİMİZ

2017 yılı ile birlikte hayata geçen yapısal reformlar ve ekonomik hamlelerin bankanın başarı grafiğini oldukça yükselttiğine dikkati çeken Arslan “Halkbank olarak bu süreçte, gayrinakdî kredileri de içeren toplam kredilerimizi yüzde 12,2 oranında artırarak, üreten Türkiye’ye 231 milyar 276 milyon TL finansman desteği sağladık. Kredilerimizi büyütürken, aktif kalitemizi de korumayı başardık. KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu toplam ticari krediler, 144 milyar 178 milyon TL’ye yükseldi. Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinde anahtar rol KOBİ’lerin. Bu bilinçle KOBİ Bankacılığında asla hız kesmedik. Reel sektöre sunduğumuz finansman imkânlarını çeşitlendirerek, desteğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Esnaf ve KOBİ’lerin finansmana erişim imkânlarını kolaylaştırmak ve kredi maliyetlerini düşürmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İLK YARI sonuçları

Halkbank’ın bilançosu



¥ Dönem kârı:

2 milyar 228 milyon TL

¥ Toplam krediler:

231 milyar 276 milyon TL

¥ Mevduat miktarı:

172 milyar 287 milyon TL

¥ Aktif büyüklük:

264 milyar 808 milyon TL