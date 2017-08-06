Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de günde bin ton baklava üretildiğini belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, “Yaptığımız tanıtımlar sayesinde 2001 yılında 58 ton olan baklava ihracatı son 15 yılda tam 10 kat artarak 2016’da 575 tona ulaştı. Buradan elde edilen gelir de 240 bin dolardan 5 milyon 750 bin dolara çıktı. Yani 24 kat arttı” dedi. Bu yılın ilk 7 ayında gidişatın istedikleri gibi olduğunu dile getiren Yıldırım, bu süreçte 2,6 milyon dolar değerinde 300 tonluk baklava ihraç ettiklerini, şu ana kadar 10 milyon lira gelir elde ettiklerini ve yıl sonu hedeflerinin 20 milyon lira olduğunu anlattı. Türkiye’nin halihazırda 65 ülkeye direkt baklava ihraç ettiğini dile getiren Yıldırım, bu ülkelerin başında Almanya, İsviçre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin geldiğini söyledi.