Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotivin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar oldu. Endüstrinin ülke toplam ihracatındaki payı, temmuz ayında daha da yükselerek yüzde 21,2'ye çıktı.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ

Ekim 2016 tarihinden bu yana üst üste 10 aydır 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan sektörün, Ocak-Temmuz 2017 dönemi ihracatı da yaklaşık yüzde 25 artışla 16 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BİNEK OTOMOBİLLERDEKİ ARTIŞ

Sektörün temmuz ayındaki başarılı grafiğinde binek otomobillerdeki yüzde 74'lük artış temel belirleyici oldu. Mal grupları bazında ihracat, binek otomobilde yüzde 74 artışla 1 milyar 56 milyon, otomotiv yan sanayide yüzde 26 artışla 751 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 15 artışla 436 milyon ve otobüs-minibüs-midibüste yüzde 60 artışla 136 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk iki ülkeden Almanya'ya yüzde 26, İtalya'ya yüzde 27 ihracat artışı görülürken, Fransa ve İran'a yüzde 17'şer, ABD'ye yüzde 32, Rusya'ya yüzde 74 ihracat artışı kaydedildi.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 41 ARTTI

Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olan Avrupa Birliğinin (AB), sektörel ihracattaki payı yüzde 78 oldu. AB ülkelerine ihracat, yüzde 41 artışla 1 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlar arasındaki Amerika ülkelerine yüzde 102 ihracat artışı dikkat çekerken Eski Doğu Bloku ülkelerinde yüzde 64, Asya-Okyanusya ülkelerinde yüzde 50 ihracat artışı yaşandı.