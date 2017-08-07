Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bakmayın siz vitrinlerde daima ‘indirim’ kelimelerinin uçuştuğuna. Asıl indirim ağustos ayında. Yani şimdi. Tabii beden ya da numaranız kaldıysa...

İndirimin güzelliklerinden yararlanmak, aldığım bilgileri sizlerle paylaşmak için geçtiğimiz hafta şöyle bir dolaştım. Cadde mağazaları başta güzel geldi ama, sonra bir klimalı ortam, bir 45 derece hissedilen aşırı sıcağın iyi bir fikir olmadığını görüp attım kendimi yeniden AVM’ye... İstisnasız her vitrinde ‘indirim’ çığlıkları... Biri ‘yüzde 70’ diyor, diğeri ‘yüzde 50+40’ hesabıyla çağırıyor müşterisini. Atılan sıfırlar, 2 ürün alana üçüncüyü hediye edenler, satışına güvenip yüzde 30 indirimle ‘iddialı’ davrananlar, yüzde 50 ama gerçekten indirilmiş fiyatlar... Her şey vardı mağazalarda. Sezonda 300 lira etiket taşıyan bir ayakkabıyı 140 liraya görüp de almamak epey zor gerçekten. Yine sezonda 120 lira etiket taşıyan bir hırkayı 50, etikette yazan hâliyle 49,90 TL’ye görüp de almamanın epeyce zor olduğunu kabul ediyorum ama ben başardım. O ayakkabıyı almadım. Sizlere de ihtiyacınız yoksa ‘almamayı’ tavsiye ediyorum. Bunun için naçizane tavsiyelerim şöyle:

¥ Alışverişe çıkarken gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri belirleyin. Aksi hâlde aynı model 5 siyah pantolonunuza 6’ncısını eklemiş olursunuz.

¥ Bir şeyin çok ucuz olduğunu gördünüz. Tamam ucuz ama gerçekten ihtiyacınız var mı? Yoksa bırakın. Aksi hâlde kredi kartı kâbusu kaçınılmaz.

¥ İndirim dönemleri yeni gardırop ya da eksik tamamlamak için çok elverişli ama o aldığınız şeyi seneye giyebilecek misiniz, iyi düşünün!..

¥ Şehirde giymeye cesaret edemeyeceğiniz şeyleri çok beğenip de ‘tatilde giyerim’ diye almayın. Giyilmiyor. Gittikleri gibi geliyorlar bavulda.

¥ Diyelim ki bütün bu yöntemleri uyguladınız ama yine de alacağınız birkaç şey var. Kasaya gitmeden, hatta kasa önünde düşünün. Kart ne durumda? Taksitler birikti mi? Karta taksit, karta katlanan faize dönüşecek mi?

İŞTE BİRKAÇ FİYAT

AVM’leri bu kadar dolaşmışken, birkaç markanın fiyatlarından örnekler vermeden olmaz. İşte şöyle:

KOTON’da sezonda 39 lira olan bir gömlek-elbise 19 lira. Yine aynı markanın 29 liraya pantolon, 7 liraya tişört, 49-79 lira arası fiyatlarla yazlık elbiselerini, 99-179 lira arasında da abiye elbiselerini almak mümkün. Erkek modellerinde de aynı fiyatlarla ürün bulmak mümkün. Mağaza, internet sitesinde ‘3 al 1 öde’ kampanyası yaptığını duyuruyordu. Markanın seri sonu mağazalarında oldukça cazip fiyatlar var.

ADL, fiyatları epeyce düşürmüş. 19 liraya tişört, 29 liraya elbise, 49 liraya ceket alınabiliyor.

Beta, 300 lira olan bir ayakkabıyı 149 liraya düşürmüş. Markanın 99 liradan başlayan terlik, sandalet ve ayakkabıları da var. Hem internet sitesi hem mağazada.

H&M, indirim iddiasından biraz geri gitmiş gibi geldi bana. Yine de son kalan ürünlerinde iyi fiyatlar var. 29 liraya pantolon, 15 liraya gömlek, 19 liraya çanta, 39 liraya hırka alınabiliyor.

FABRİKA, yüzde 50+20 ve yüzde 50+40 indirim yapmış. 49 liraya gömlek ve pantolon, 99 liraya elbise, 149 liraya ceket almak mümkün.

DİVARESE: Bazı tek kalan modellerde 69 liraya deri ayakkabı bulmak mümkün. İnternet sitesine de bakmakta yarar var.

MODANİSA: 15 liraya pantolon, 99 liraya elbise, 25 liraya tunik satışı yapıyor.

SEFAMERVE: Yarasa kol tunik 59 lira, volanlı uzun elbise 79, bir başka tunik 49 lira. İnternet sitesinde çok daha uygun fiyatlar var.

LCW, 19 liraya gömlek ve pantolon ve sandalet, 29 liraya gömlek, 39 liraya elbise var.

BEN BU DEFA BAŞARDIM YENİSİNİ ALMADIM

Genellikle fena hâlde ucuzlamış ürünleri görünce almamakta çok zorlanıyorum. Sonra da gardırobum daha etiketi koparılmamış gömlekler, pantolonlarla doluyor. Bu kez evden bir beyaz pantolonu ve bir gömleği iade etmek için çıktım. Çünkü hem pantolon hem gömleğin hemen hemen aynısından vardı zaten. Gömleğimi iade ettim ve “Yerine bir şey bakmak ister misiniz?” diyen nazik satış görevlisinin teklifini, aynı nezaketle reddettim. Yani başardım...

İADE İÇİN 14 GÜN SINIRINA DİKKAT!

İade edeceğim ikinci ürün başka bir gün, başka mağazadan alınmıştı. Elimde fiş olduğu için iade edeceğimden emin gittim mağazaya. Kasiyer tarihe baktı, “Bugün 14’üncü gün ama umarım iade alır sistem” dedi. Ne yazık ki almadı sistem. Yani değişim yapabiliyordum. Mağaza görevlisi haklıydı. Şartsız iade için hemen hemen her üründe 14 gün süre var. Ben yanlış hesaplayıp 15’inci gün gittiğim için iade edemedim, yerine başka şey aldım. Aman dikkat...